’Şehit Mehmet Ayan’ operasyonunda 173 kilo esrar ele geçirildi

Mersin’de "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen uyuşturucu operasyonunda, 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğu illerinden Mersin’e yüklü miktarda esrar getirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine dedektör köpek ’Tina’ ile birlikte operasyon başlatan ekipler, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada streç filmlere sarılı şekilde 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Operasyona, 22 Mart’ta Trabzon’da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan’ın ismini veren ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
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