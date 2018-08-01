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Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

KIZININ TABUTUNU KOKLADI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, Van'da düzenlenen törenin ardından önce hava yoluyla Kayseri'ye götürüldü.

KIZININ TABUTUNU KOKLADI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, Van'da düzenlenen törenin ardından önce hava yoluyla Kayseri'ye götürüldü. Anne- oğulun Türk bayrağına sarılı tabutları, burada cenaze aracına konularak, kara yoluyla Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Cenazeler, daha sonra Nurcan Karakaya'nın annesi ve kardeşinin yaşadığı evin önüne getirildi. Anne Suudiye Demir, cenaze aracına gelerek, kızı Nurcan Karakaya ile torunu Mustafa Bedirhan'ın tabutlarına son kez baktı. Suudiye Demir, kızının tabutunu koklarken, cenaze evinde toplananlar, gözyaşlarını tutamadı. Dua okunması ve helallik alınmasının ardından anne- oğulun cenazeleri, tören saatine kadar bekletilmek üzere Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

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