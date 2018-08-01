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Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında eşi Nurcan ve oğlu Mustafa Bedirhan'ı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğunun kendisine sürpriz yapmak üzere yanına geldiklerini, çıktıktan bir süre sonra ise patlama olduğunu belirtti.

Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (3)

EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında eşi Nurcan ve oğlu Mustafa Bedirhan'ı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğunun kendisine sürpriz yapmak üzere yanına geldiklerini, çıktıktan bir süre sonra ise patlama olduğunu belirtti. Karakaya, "Vatan sağ olsun. İki canımı, iki parçamı vatan için feda ettim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kanlarını yerde bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölemeyecek, güçleri yetmeyecek. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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