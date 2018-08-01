Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir, "Vatan sağ olsun. Onlar 1 çocuk öldürür, bizim 1000 çocuğumuz olur. Onlar katlettikçe biz doğarız" dedi.

Yüksekova'da, dün akşam saatlerinde, otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta oturan annesi Suudiye Demir (57), evinde taziyeleri kabul etti. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu.

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