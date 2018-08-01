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Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

ERDOĞAN, ŞEHİTLERIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenaze törenine katılmak üzere helkopter ile Şarkışla ilçesine geldi.

Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)

ERDOĞAN, ŞEHİTLERIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenaze törenine katılmak üzere helkopter ile Şarkışla ilçesine geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekilerle birlikte törenin yapılacağı hükümet konağı önüne gelen Erdoğan burada, Nurcan Akkaya'nın annesi Suudiye Demir, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve yakınları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletip bir süre konuştuktan sonra Kaymakamlık binasına geçti.

FOTOĞRAFLI

Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)

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