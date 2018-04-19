Şehit Ömer Halisdemir’in karar duruşmasına Çorum’dan katılım

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler’i ele geçirmeye çalışan Semih Terzi’yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada karar duruşması bugün yapılacak.

Hakimiyet Gazetesi çağrısı üzerine Çorum’dan 15 Temmuz şehitleri aileleri ve gazilerine destek omak amacıyla Çorum’dan bir grup vatandan karar duruşmasına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Hakimiyet Gazetesi olarak 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in karar duruşması için kamuoyuna bir çağrıda bulunduklarını ve kamuoyunun da imkanlar ölçüsünde bu çağrıya kulak verdiğini dile getiren Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan’ın, Sincan’daki karar duruşmasına katılacaklarını söyledi.

Çorum’un varlığını temsil etmek ve 15 Temmuz’da milletin izzetini, şerefini, koruyan şehit ve gazileri yalnız bırakmamak adına Ankara’da olacaklarını kaydede Taşkan, “Onlar nasıl ki bizim varlığımızı korumak için kendi canlarını feda ettiyse bizde bugün çok önemli bir şey yapmış değiliz ancak vaktimizden feda ederek şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında yer almak istiyoruz. Duyduğumuza göre FETÖ’cü hainler şehit yakınları ve gazilerimizi kimsesiz gibi görmeye başlayıp görüntüde biraz ona doğru gidiyor. Onların kimsesiz olmadığını FETÖ’cülere karşı her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için yola çıkıyoruz. Bu davadan FETÖ’cü hainlere en ağır cezalar çıksın biraz olsun gönlümüz rahatlasın” dedi.

Taşkan’ın açıklamasının ardından şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafları ve Türk bayraklarının yeraldığı araç konvoyu sabah namazına müteakiben Ankara’ya hareket etti.