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Şehit operatör son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Tunceli’de teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan dozer operatörü Mehmet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması sırasında meydana geldi.

Şehit operatör son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli’de teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan dozer operatörü Mehmet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün merkeze bağlı Meşeyolu Köyü Erdoğdu Mezrası’nda yol yapım çalışması sırasında meydana geldi. Terör örgütü tarafından uzaktan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu dozer operatörü Mehmet Özdemir şehit oldu. Özdemir için bugün Mazgirt İlçesi’ne bağlı Çat Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Tunceli Vali Vekili Selçuk Yosunkaya, Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş, Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kurum amirleri, mesai arkadaşları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Evinin önünde helallik alınarak cenaze namazı kılanan Özdemir’in naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit operatör son yolculuğuna uğurlandı

Şehit operatör son yolculuğuna uğurlandı

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