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Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (27), memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Eyyüp BURUN- Metin İLİKSOY/ NİZİP (Gaziantep), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (27), memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından özel uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Havalimanında şehidin cenazesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, şehidin eşi Hülya, ailesi ve yakınları karşıladı. Bakanlar, şehit ailesine başsağlığında bulunurken, eşinin cenazesini üniforması ile kepini giyerek katılan ve sinir krizi geçiren Hülya Yılmaz'ı Vali Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti. Şehidin meslektaşlarının da omuz verdiği Türk bayrağıyla örtülü tabut, ambulansa taşınarak Nizip ilçesine götürüldü. Şehit için ikindi vakti Hatice Kübra Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan çok sayıda kişi, terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tekbir getirdi. Şanlıurfa'da görev yapan polis kardeşinin de törene katıldığı şehit polis Şehit Yılmaz'ın naaşı, cenaze namazının ardından helallik alınarak bakanların da bir süre omuz vermesiyle cenaze aracına taşındı ve Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi. 1 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI Babası Mehmet Yılmaz'ın 5 yıl önce vefat ettiği belirtilen ve Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olup, 2 yıl önce polis olan Recep Emre Yılmaz'ın, Hülya Yılmaz ile resmi nikah kıydırıp, 1 ay sonra yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

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