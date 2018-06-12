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Şehit özel harekat polisi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde 4 Haziran’da PKK’lı teröristlerin karakola roketatarlı saldırısında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25), memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde törenle toprağa verildi.

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde 4 Haziran’da PKK’lı teröristlerin karakola roketatarlı saldırısında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25), memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde törenle toprağa verildi. Abdurrahman ve Raziye Çirkin’in 5’i kız, 7 çocuğundan en küçüğü olan ve kendisi gibi polis ağabeyi Mücahit ile birlikte bir süre önce soyadını Türkoğlu olarak değiştiren Sinan Türkoğlu’nun cenazesi, ilk olarak Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Tuğba Türkoğlu ile evli olan şehit Sinan Türkoğlu'nun cenazesi, helallik alınıp dualar okunduktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Şehidin ağabeyi Mücahit Türoğlu, bir süre kardeşinin tabutunu taşıdı. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Kılıç, İlker Çitil, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Emniyet Müdürü Doğan İnci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sinan Türkoğlu’nun cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

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