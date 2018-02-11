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Şehit pilota veda

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Afrin’de sürdürülen operasyonlar sırasında düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut, son yolcuğuna uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda Atak helikopterinin düşmesi sonucu şehit şehit pilot Erdem Mut için Kırıkkale Nur Camii’nde tören düzenlendi.

Afrin’de sürdürülen operasyonlar sırasında düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut, son yolcuğuna uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda Atak helikopterinin düşmesi sonucu şehit şehit pilot Erdem Mut için Kırıkkale Nur Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda şehrin merkezinde bulunan camiye getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için binlerce Kırıkkaleli cami avlusunu doldurdu. Tören sırasında şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin tabutunun başına gelen eşi Gizem Mut, "Güçlü durmalıyız, o şimdi en güzel yerde. Kimseyi mutlu etmeyeceğim" dedi.

"O alnının akıyla şerefiyle yaşadı, şerefsizlere örnek olsun"
Şehidin eşi cenaze sırasında şehit üsteğmenin giysisini elinden bırakmadı. Annesi Ayşe Mut ise, "O alnının akıyla şerefiyle yaşadı, şerefsizlere örnek olsun" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin naaşı top arabasına konularak bir süre tören mangası ve bando eşliğinde ilerledi. Ardından şehit Üsteğmen Mut’un cenazesi Kırıkkale Şehitliğine defnedildi.
Cenaze törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutan Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural katıldı.

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