Şehit pilotun acı haberi Samsun’daki baba ocağına ulaştı

16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un Samsun’daki baba ocağına acı haberi ulaştı.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un adres bilgileri belli oldu. Samsun doğumlu olan Yasin Boy’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’ndeki baba ocağına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından acı haber ulaştırıldı. Oğullarının şehit haberini alan anne Güllü Boy ve baba Ramazan Boy gözyaşına boğuldu.

Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, baba ocağı da Türk bayrağı ile donatıldı.

Üç kardeş olan Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken, abisinin de Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.