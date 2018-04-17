Şehit Piyade Er Baki Afşar son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Elmalı ve Kuyutepe üs bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından terhisine bir hafta kala şehit edilen Piyade Er Baki Afşar, gözyaşları arasında memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı Gülabibey Mahallesi’ndeki baba ocağına son kez getirilerek helallik alındı. Helallik alındığı sırada gözyaşları sel olurken, şehit Afşar’ın annesi Nurdan, babası Mustafa ve kardeşi Hilal ise güçlükle ayakta durabildi. Şırnak şehidi Afşar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camii’ne getirildi.

Şehit Piyade Er Baki Afşar’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze namazından önce şehidin Gülabibey Mahallesi’ndeki baba evine giderek başsağlığı dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin babası Mustafa, annesi Nurdan ve kız kardeşi Hilal ile yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehit Piyade Er Baki Afşar için düzenlenen cenaze törenine Vali Necmettin Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.