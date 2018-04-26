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Şehit polis memuru, gözyaşlarıyla uğurlandı -2

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman (28) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman (28) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Erzurumlu Ayten- Vedat Karaman çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan özel harekat polis memuru Kubilay Karaman, görev yaptığı Mardin'e 12 Mart'ta giden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü'nün çatısına güvenlik önlemi kapsamında çıktı. Polis memuru Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, dün sabaha karşı şehit oldu. Mardin'da yapılan törenin ardından akşam saatlerinde Solotürk uçağı ile Erzurum'a getirilen Karaman'ın cenazesi Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bugün saat 11.00 sıralarında hastane morgundan alınan 2 yıllık polis memuru şehit Kubilay Karaman'ın cenazesi Narmanlı Camii'ne götürüldü. Öğlen, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından kıldırılan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tuğgenaral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, daire müdürleri şehidin yakınları ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

KURTULMUŞ ÇİFTİ AİLEYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Cenaze namazı öncesi oğlunun fotoğrafına sarılarak öpen baba Vedat Kahraman gözyaşlarını tutamadı. Anne Ayten, kardeşleri Ahmet, Emre ve Özlem Karaman şehidin tabutuna sarılarak uzun süre ağladı. Daha sonra Kubilay Karaman'ın naaşı başına gelen silah arkadaşları da göz yaşı döktü. Cami avlusunda kurulan taziye çadırına giden Bakan Numan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş, anne Ayten Karaman'a başsağlığı dileğinde bulundu. Kurtulmuş, Kubilay Karaman'ı kendi evladıymış gibi üzüldüğünü söyledi. Sevgi Kurtulmuş ise anne Ayten Karaman'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Bakan Numan Kurtulmuş tören boyunca baba Vedat Karaman'ın elini bırakmadı. Kızılay'a ait minibüs içerisinden vatandaşlara kek, su ve lokum ikram edildi. Bekar olan Kubilay Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık içerisindeki polis şehitliğine defnedildi.

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