Şehit polis Yunus Çavdar için valilik önünde tören yapıldı

Trabzon’un Maçka ilçesinde dün gece suç örgütü mensuplarını takip ederken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çavdar için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.
Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen aile yakınlarından babası İlyas Çavdar, anne Meryem Çavdar, eşi Tuğba Çavdar, emniyet ve jandarmadan mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit polisin cenazesi, törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Bibat mevkiinde bulunan aile kabristanlığında defnedilecek.
2008 yılında Samsun’da göreve başlayan şehit Çavdar, şark görevini Siirt’te yaptıktan sonra 5 Haziran 2017 yılın da Trabzon’da göreve başladı. Çavdar, evli ve iki çocuk babasıydı.
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