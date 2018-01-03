Şehit polisin kızına seslendiği görüntüsü yürek sızlattı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can’ın şehit olmadan önce çektiği son görüntüleri yürek dağladı.

Kızının defalarca ‘baba seni çok seviyorum’ dediği görüntüler yürek burktu. Kızına aynı şekilde karşılık veren Şehit polis Hakan Can kızına cevaben ‘bende seni çok seviyorum’ diyor. (İHA)