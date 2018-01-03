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Şehit polisin kızına seslendiği görüntüsü yürek sızlattı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 09:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can’ın şehit olmadan önce son kez kızı ile çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can’ın şehit olmadan önce çektiği son görüntüleri yürek dağladı.

Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı

Kızının defalarca ‘baba seni çok seviyorum’ dediği görüntüler yürek burktu. Kızına aynı şekilde karşılık veren Şehit polis Hakan Can kızına cevaben ‘bende seni çok seviyorum’ diyor. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Benim öğrencimdi Hakan'ım.3 yıl öğretmenliğini yaptım. Açık yeşil ceketi ve sürekli ışıldayan gözleriyle hatırlarım. Ne güzel çocuktun...Allah,rahmet eylesin Hakan'ım (şehidim).
Önce şehit ailelerini bakmamız gerekir,dışarıdan gelen suriye'lileri değil.Bu tablo insanın içini burkuyor,Rabbim geride kalan ailesine yardımcı olsun.
Allah rahmet eylesin!
Allahim sabır ver bu aileye yavrusuna doyamadan toprak oldu gencecik adam
:(((( Allah rahmet eylesin
Benim öğrencimdi Hakan.Öğretmenliğimin en güzel yıllarıydı. Üç yıl öğretmenliğini yaptım. Yeşil ceketi ve sürekli ışıldayan gözleriyle aklımda hep. Ne güzel çocuktun sen... Allah,rahmet eylesin Hakan'ım (Şehidim).
of of of yıkıldım resmen
İNSANIN YÜREĞİ PARÇALANIYOR. ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN İNŞ..
ahhh Şehidim ahhh:(
Bunu yayınlamak zorundamısınız için yandı ya Allahım sen sabır ver...
Allah rahmet etsin
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