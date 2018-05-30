HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehit polislerin davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, 3 yıl önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde terör örgütü PKK mensuplarınca hastane önünde 2 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan tutuklu 2 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit polislerin davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 3 yıl önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde terör örgütü PKK mensuplarınca hastane önünde 2 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan tutuklu 2 sanık, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
28 Ağustos 2015 tarihinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisi çıkışında, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu araçlarında şehit olan polis memurları Tanju Sakarya (26) ve Fatih Kılbey’in (40) şehit edilmesiyle ilgili Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Şehit polislerin duruşmasına tutuklu sanıklar Erdal Dağhan ve Mahmut Tutal ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların üzerine atılı suçları ve haklarını hatırlatmasının ardından, olay günü tesadüfen Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde bulunan polis memuru Mehmet Güler’i mahkemede tanık olarak dinledi. Güler, mahkeme heyetine terör saldırısının hastane nizamiyesi çıkışında yaşandığını, bu sırada polis memurlarının araç içeresinde olduğunu, saldırganlar tarafından çapraz ateşe tutulan polis memuru Fatih Kılbey’in sağ ön koltukta hareketsiz olduğunu, Tanju Sakarya’nın ise ağır yaralı olmasına rağmen araçtan inerek hastaneye gitmeye çalıştığını bu sırada saldırganlar ise mermileri bitinceye kadar ateş açıp ardından ara sokaklara koşarak izlerini kaybettiğini anlattı. Sanık avukatları polis memuru Mehmet Güler’in müvekkillerine yönelik mahkeme heyetine anlattığı suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Erdal Dağhan ve Mahmut Tutal hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 'Kasten adam öldürmek' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16'şar yıl hapis cezası çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldüTIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü
8 aylık hamile eşini öldürdü, bebek hastanede kurtarıldı8 aylık hamile eşini öldürdü, bebek hastanede kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.