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Şehit sağlıkçı memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 01:36 | Son Güncelleme

Afrin’de zırhlı askeri aracın geçişi sırasında EYP patlaması sonucu şehit olan sağlık personeli Gaziantep’te düzenlenen törenle memleketi Erzurum’a uğurlandı

Afrin’de zırhlı askeri aracın geçişi sırasında EYP patlaması sonucu şehit olan sağlık personeli Gaziantep’te düzenlenen törenle memleketi Erzurum’a uğurlandı

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