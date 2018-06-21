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Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı, Malatya'da gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) cenazesi, memleketi Malatya'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) cenazesi, memleketi Malatya'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı. Sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in cenazesi, Zaviye Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehit Özdemir için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehidin babası Zekeriya, annesi Emine, kız kardeşleri Zöhre, Tuğçe, Zekiye ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehit Ali Seydi Özdemir'in babası Zekeriya ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Emine ve kız kardeşleri Zöhre, Tuğçe, Zekiye ise gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp şehitlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi. TSK'da 3 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu belirtilen şehidin tabutu götürülürken, yakınları asker selamı durdu, törene katılanlar ise 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNİ PARÇALADILAR Öte yandan şehit Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in cenaze törenine katılan bir grup, CHP'nin HDP'yle aynı masada oturduğunu söyleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen çelengi parçaladı. Bir grup da "Burada, vatanı için şehit olanın töreninde, vatan hainleriyle iş birliği yapanların işi olamaz" diyerek tepki gösterdi. Sakinleşemeyen grubu MHP'nin Malatya'daki 1'inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu yanlarına giderek uzaklaştırdı.

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