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Şehit Üstçavuş Uşak’ta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde dün sabah çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, memleketi Uşak’ta son yolculuğuna uğurlandı.Dün şehit düştüğü öğrenilen Jandarma Üstçavuş Sadık Akın’ın (29) naaşı akşam saatlerinde memleketi Uşak’a getirilmişti.

Şehit Üstçavuş Uşak’ta toprağa verildi

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde dün sabah çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, memleketi Uşak’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Dün şehit düştüğü öğrenilen Jandarma Üstçavuş Sadık Akın’ın (29) naaşı akşam saatlerinde memleketi Uşak’a getirilmişti. Bugün öğle namazından önce şehidin naaşı, baba evine getirilerek helallik alındı. Bütün köy bayraklarla donatılırken, binlerce vatandaş şehidine son görevini yapmak için köye akın etti. Buradan Büyükoturak Merkez Camisi’ne getirilen şehidin naaşının başında silah arkadaşları namaz vaktine kadar nöbet tuttu.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Uşak protokolünün de hazır bulunduğu cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Üstçavuş Sadık Akın’ın naaşı binlerce vatandaşın omuzlarında dualar ve tekbirler eşliğinde köy mezarlığında hazırlanan şehitliğe götürüldü. Acılı aileyi Bakan Demircan ve beraberindeki heyet teselli etti.
5 aylık hamile olduğu öğrenilen şehidin eşi Şenay Akın merasim alanına getirilmezken, 2 yaşındaki kızı Göksu tören alanındaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
Şehit Jandarma Üstçavuş Sadık Akın’ın toprağa verilmesinin ardından dualar okundu, aile yakınları Banaz Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Şehit Üstçavuş Uşak’ta toprağa verildi

Şehit Üstçavuş Uşak’ta toprağa verildi

Şehit Üstçavuş Uşak’ta toprağa verildi

Şehit Üstçavuş Uşak’ta toprağa verildi

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