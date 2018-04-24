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Şehit Üstçavuş yarın Uşak’ta defnedilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde şehit düşen Uşaklı Jan.

Şehit Üstçavuş yarın Uşak’ta defnedilecek

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde şehit düşen Uşaklı Jan. Üst Çvş. Sadık Akın’ın cenaze merasim programı belli oldu.
Bu sabah saatlerinde Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jan. Üst Çvş. Sadık Akın’ın naaşı akşam saatlerinde Uşak Havalimanına getirilecek.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, şehidin naaşı buradan kortej eşliğinde Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyüne götürülecek. Şehit Jan. Üst Çvş. Sadık Akın yarın yani 25 Nisan Çarşamba günü öğle namazına müteakip Banaz Büyükoturak Köyü Camisi’nden alınarak köy mezarlığında hazırlanan şehitliğinde ebediyete uğurlanacak.

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