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Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

 SURİYE'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir’de yaşayan ailesi Şanlıurfa’ya geldi.

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir’de yaşayan ailesi Şanlıurfa’ya geldi.
Teröristlerin Şeyh Horoz bölgesinde tanka düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun, İzmir’de yaşayan babası Mehmet, annesi Yasemin Çubukçu ve ismi öğrenilemeyen kız kardeşi Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havaalanı'na gelen şehidin ailesini Vali Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan şehidin ailesi, Osmangazi Mahallesi'ndeki şehidin dedesinin evine geçti. Şehidin dedesinin oturduğu eve Türk Bayrağı asılırken, sağlık ekipleri, polis ve askeri yetkililer acılı aileye teselli etmek için evde hazır bulundu.
Şehit Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun cenazesinin DNA tespitinin ardından Şanlıurfa’da toprağa verileceği belirtildi..
FOTOĞRAFLI

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldiŞehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldiŞehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldiŞehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

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