HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

 IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat'ta, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladı

Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat'ta, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tokat Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada şehidin eşi Ebru Aktaş, 1 yaşındaki oğlu Kerem Tuğra’yı alarak babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine yatırdı. Şehidin annesi Rabia ve babası Duran Aktaş da oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin astsubay okulunda okuyan kardeşi Samet Aktaş ise ağabeyine asker selamı verdi.
İkindi namazı sonrası İl Müftüsü Ömer faruk Bilgili'nin kaldırndığı cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
'HADİ, BABAYA EL SALLA'
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin şehidin oğlu Kerem Tuğra Aktaş, bir kadın polis memurunun kucağında babasının tabutunun arkasından götürüldü. Şehidin cenazesi, cenaze aracına konulduğu sırada kadın polis memurunun "Hadi, babaya el salla" dediği duyuldu. Minik Kerem Tuğra ise bu sırada elini başına götürdü.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş, törenin ardından baba evinin bulunduğu Güryıldız beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Aktaş'ı, Tokat'ta 10 bin kişi uğurladı

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
Çanakkale'de orman yangını  Çanakkale'de orman yangını  
Şişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildiŞişli Etfal Hastanesi'nin taşınma kararı protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

İlginizi Çekebilir

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.