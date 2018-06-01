HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat’a getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat’a getirildi.
Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş’ın cenazesini Vali Ömer Toraman, il protokolü, şehidin annesi Rabia ve babası Duran Aktaş ile yakınları karşıladı. İzmir'deki astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, ağabeyini onun üniforması ile karşıladı. Şehidin eşi Ebru ve oğlu Kerem Tuğra (1) Aktaş da aynı uçakla Tokat’a geldi. Şehit Aktaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin anne- babası gözyaşlarına boğuldu. Baba Duran Aktaş, ''2 oğlum var. İntikamını alacaklar'' diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Şehit Aktaş'ın 1 yıl önce sosyal medya hesabından oğlu Kerem Tuğra’nın fotoğrafıyla paylaştığı 'Babam çalışsın, ben keyfime bakarım' notu, yürek burktu.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Tokat’ta düzenlenecek törenin ardından Güryıldız beldesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildiŞehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildiŞehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildiŞehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
İzmir'de narkotik timlerinden film gibi operasyonİzmir'de narkotik timlerinden film gibi operasyon
Otomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılarOtomobille gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.