Şehit Uzman Çavuş, Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi

Muhammet BAYRAM- Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- IRAK'ın Kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun (26) cenazesi, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesindeki birliğinden Irak'ın kuzeyindeki operasyon için görevlendirilen Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu, dün PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Kolcu için bugün memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Kolcu'nun cenazesi, öğle namazının ardından Haymana'nın Sarıgöl Mahallesi'ne getirildi. Şehit Özcan Özsoy İlkokulu'nun bahçesinde kılınan cenaze namazına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kolcu'nun cenazesi tekbirler eşliğinde evinin önüne götürülerek helallik istendi. Şehit Kolcu'nun cenazesi, daha sonra Sarıgöl Mahallesi'nde bulunan köy mezarlığında toprağa verildi.
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