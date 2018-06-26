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Şehit Uzman Çavuş Canördek, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, dün PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) cenazesi, memleketi Adıyaman'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Canördek, son yolculuğuna uğurlandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- BİTLİS'te, dün PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) cenazesi, memleketi Adıyaman'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yeni Mezarlık Camisi morgundan alınarak konvoy eşliğinde, son kez Kayaönü Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Hanım ve Mehmet Canördek çiftinin 2'si kız, 6 çocuğundan 3'üncüsü olan ve 1 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Canördek'in naaşı, alınan helalliğin ardından yeniden Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada şehit uzman çavuş Canörnek için tören düzenlendi.
Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti il başkanları, şehidin babası Mehmet, annesi Hanım Canördek ve kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Canördek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde şehitliğe götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek, gözyaşları arasında burada toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Canördek, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Canördek, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Canördek, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Canördek, son yolculuğuna uğurlandı

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