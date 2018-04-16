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Şehit Uzman Çavuş Çelik’in Isparta’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Şırnak’ta Kuyutepe üs bölgesine PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 askerden Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in Isparta’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in şehadet haberi, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından Akkent Mahallesi’nde oturan eşi Nazlı Çelik’e iletildi.

Şırnak’ta Kuyutepe üs bölgesine PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 askerden Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in Isparta’da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in şehadet haberi, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından Akkent Mahallesi’nde oturan eşi Nazlı Çelik’e iletildi. Şehit uzman çavuşun şehadet haberini duyan bölgedeki komşuları ve vatandaşlar şehit evine akın ederken, Çelik Ailesi’nin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.
Daha önce Isparta 40. Piyade Alayı’nda görev yaparken 2017 genel atamalarıyla görev yeri değişen Şehit MUğdat Çelik’in, Furkan (16), Fatma (13) ve Zeynep (3) adında 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehadet haberinin verildiği dakikalarda okulda olduğu belirtilen 16 yaşındaki Furkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince eve getirildi. Geçtiğimiz yıl yapılan atamalar sonrasında Şırnak’a tayini çıkan Şehit Çelik’in, çocuklarının eğitim durumu sebebiyle ailesini Isparta’da bıraktığı belirtildi.
Şehidin cenazesinin, yarın memleketi Van’ın Erciş ilçesinde toprağa verileceği kaydedilirken, Isparta’daki ailenin akşam saatlerinde hava yoluyla Van’a gideceği öğrenildi.

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