Şehit uzman çavuş Osmaniye’de toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar için Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan 46 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer’in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak, helallik için merkeze bağlı Akyar köyündeki baba evine götürülerek helallik alındı.

Evli ve üç çocuk babası şehit İdris Özer’in Akyar köyü mezarlığında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu kıldırdığı namazın ardından Türk bayrağına sarılı naaşını gören babası Dede Özer, annesi Nazire, eşi Meryem Özer, çocukları Batuhan, İrem ve Ahmet Eymen Özer, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, kız kardeşinin “kurban olurum abim, bırakma bizi abim” sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Törene; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, MHP Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.