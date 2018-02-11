HABER

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 10:51 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Mücahit YOLCU- Çağlar ÖZTÜRK- Erhan TEKTEN/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.
Ailesi Gaziantep'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan; görüntülerde arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp kameralara,
"Tüm Türkiye'ye selam olsun buradan. Allah'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.

FOTOĞRAFLI

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demiştiŞehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demiştiŞehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demiştiŞehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

ABD’de cinnet: 5 ölü

ABD’de cinnet: 5 ölü

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.