Şehit Yunus Çavdar Operasyonu’nda 65 kilo esrar ele geçirildi

Mersin polisinin, bir kamyonda yaptığı aramada alçı çuvallarının içine gizlenmiş 65 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Trabzon’da ekip otosunun dereye düşmesi neticesinde şehit düşen narkotik şube müdürlüğü personeli Yunus Çavdar’ın adının verildiği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda esrar sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kapsamlı bir çalışma başlatan ekipler, bazı bölgelerde de uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, Kazanlı uygulama noktasında alçı taşıyan bir kamyondan şüphelenerek, durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin de tepki vermesi üzerine kamyonda arama yapan ekipler, alçıların içine gizlenmiş vaziyette 65 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Trabzon’da ekip otosunun dereye düşmesi neticesinde şehit düşen narkotik şube müdürlüğü personeli Yunus Çavdar’ın adının verildiği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.