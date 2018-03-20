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Şehitler için lokum dağıtmak isterken saldırıya uğrayan üniversite öğrencilerinden kınama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Afrin’de kazanılan zafer ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için lokum dağıtmak isterken saldırıya uğrayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması yaptı.

Afrin’de kazanılan zafer ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için lokum dağıtmak isterken saldırıya uğrayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan öğrenciler açıklamanın ardından lokum dağıttı.
Afrin’de kazanılan zafer ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için lokum dağıtmak isteyen bir grup Boğaziçi Üniversite öğrencisi kendilerine tepki gösteren başka bir grubun saldırısına uğramıştı. Bunun üzerine yaklaşık 40 kişilik bir grup basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.
Açıklamanın ardından öğrenciler lokum dağıttı.

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