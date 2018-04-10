Şehitler için mevlit okutulup aşure ikram edildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Günü etkinlikleri kapsamında mevlit okutularak, yaklaşık bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında H. Sait Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman, emniyet şube müdürlerinin katıldığı mevlit programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Mevlit okunmasının ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından şehitlerin ruhlarına dua okundu.

Mevlidin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cami kapısında yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi. Kazanların başına geçen İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kendi elleriyle vatandaşlara aşure dağıttılar.