Şehitler memleketlerine uğurlandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı’nda dün şehit olan 8 Mehmetçiğin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı'na götürüldü.
Hatay Devlet Hastanesi acil servisinden, önünde Türk bayrakları asılı ambulanslara alınan şehitlerin cenazeleri konvoy eşliğinde Hatay Havaalanı'na gönderildi. Havaalanında basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehitlerin cenazeleri askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi. Hatay Devlet Hastanesi’nde, düşen ATAK helikopterlerinin şehit pilotları Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, Üsteğmen Erdem Mut ile PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Uzman Çavuşlar Halis Koca, Koray Karaca, Serdar Ege, Hüseyin Şahin ve Hamza Karacaoğlu’nun cenazeleri bulunuyordu.
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