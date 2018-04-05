Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında MİT’in istihbaratıyla başlayan aralıksız 24 saat süren operasyonda biri kırmızı listede 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristten başına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı listedeki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan isimli teröristin 6 askerin şehit edilmesi talimatını verdiği, 2 polis, 1’i öğretmen 2 sivili şehit ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında bulunan bir terörist grubun eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Bilginin güvenlik güçleri ile paylaşılmasıyla birlikte helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri bölgeye sevk edildi. Havadan helikopter ve İnsansız Hava araçları desteği ile dün başlatılan operasyonda terörist grup ile gece temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş kolundan hafif şekilde yaralandı. Etrafı çevrilen terörist gruba sıkıştırıldığı bölgede teslim ol çağrısı yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. İlk çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgeyi çembere alan özel timler, tespit ettikleri 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklama ada, Pülümür kırsalında MİT ile İl Jandarma Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucu operasyon başlatıldığı, 1 askerin kolundan hafif yaralandığı 7 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Başına 4 milyon lira ödül konulmuştu, öldürüldü

Öldürülen 7 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının terör arananlar "Kırmızı" listesinde yer alan sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan olduğu belirlendi.

2008 yılına kadar terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarında eğitim verdiği belirlenen terörist Medeni Sayılgan’ın, daha sonra eylem yapması için örgütün Türkiye’ye gönderdiği öğrenildi.

Azılı terörist, 6 asker, 2 polis ve 1’i öğretmen 2 sivili şehit etmiş

Ölü olarak ele geçirilen teröristin yaptığı eylemler de ortaya çıktı. Teröristlerin ele başı kadrosunda bulunan Sayılgan’ın, 31 Mayıs 2010 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz İkmal Destek Komutanlığında 6 askerin şehit olduğu saldırının talimatını verdiği, 10 Temmuz 2017 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafik polisleri Bayram Bozdoğan ile Hayrettin Mennan’ın şehit edilmesi ile 10 Haziran 2010 yılında Osmaniye’de lojmana düzenlenen saldırıda Teğmen Cumhur Akdağ’ın öğretmen eşi Pınar Akdağ’ın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı ortaya çıktı.

O teröristin Amanos dağlarında bir çok orman yangını çıkardığı, maden ocağında bir şoförü şehit ettiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan, Pülümür kırsalında dün başlatılan operasyonun aralıksız olarak sürdüğü bildirildi.