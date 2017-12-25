Şehri karıştıran tecavüz iddiasına 5 tutuklama

Bingöl Valiliği, sosyal medyadaki taciz ve tecavüz paylaşımlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında 'Bingöl'de tecavüz', 'Uyuma Bingöl, susma Bingöl, bir genç kızın hayatı daha karardı' başlıkları altında gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunularak halkın sokağa çıkmaları yönünde tahrik ettikleri belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Güvenlik birimlerimize intikal eden cinsel istismar ve tecavüz vakalarının öncelikle ve ivedilikle tahkikatı yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Son olarak 26 Kasım 2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili yapılan tahkikat neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış olup, bunlardan 5'i adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde sosyal medyada paylaşılan tecavüz iddiası bağlamında herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Yapılan paylaşımların halkı kışkırtarak toplumun huzurunu bozmayı, asayiş ve güvenliğini akamete uğratmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla yayılmaya çalışılan ve halkı sokağa çağırmak suretiyle huzur ve asayişi bozmayı amaçlayan bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri toplumun huzurunu bozmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmalarının önündeki en büyük engel olacaktır. Güvenlik birimlerimiz halkımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevleri başındadır." (DHA)
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!
'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen
Siirt'te uzman çavuşa kurşun yağdıran kişinin kimliği çok şaşırttı
'5 yaşındaki kızını canice öldürdü'
Kraliyet ailesi bile bunu yaparsa...
Son dakika! OHAL sona mı eriyor? Kafaları karıştıran açıklama
ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!
Tam düşmanlıkların bittiği konuşulurken İsrail'e ret!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!
Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum