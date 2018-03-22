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Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kent merkezinde hiçbir güvenlik önlemi almadan iş makinesi ile yapılan yıkım çalışması tehlike saçtı.Olay, Kocaeli’nin Gebze içesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kent merkezinde hiçbir güvenlik önlemi almadan iş makinesi ile yapılan yıkım çalışması tehlike saçtı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze içesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 3 katlı bir binanın yıkım çalışmasına başlayan inşaat işçileri, yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden yıkım çalışmasını gerçekleştirdiler. Kent merkezinde kaydedilen görüntülerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkım sırasında çevredeki vatandaşların hemen yıkımın yapıldığı alanın kenarından geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Önlem alınmadan yıkım çalışmasının gerçekleştirilmesine tepki gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydettiler.

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