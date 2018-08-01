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Şehrin ortasında utandıran görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:46 | Son Güncelleme

ADANA'da bonzai içip kendinden geçen 45 yaşındaki Mustafa B., kentin göbeğinde kaldırıma yatıp, pantolonunu çıkartması tepkilere neden oldu.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bonzai içip kendinden geçen 45 yaşındaki Mustafa B., kentin göbeğinde kaldırıma yatıp, pantolonunu çıkartması tepkilere neden oldu.

Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde bulunan Türkkuşu kavşağında meydana geldi. Bonzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı. Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.

Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum" dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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