Şehrin ortasında utandıran görüntü

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bonzai içip kendinden geçen 45 yaşındaki Mustafa B., kentin göbeğinde kaldırıma yatıp, pantolonunu çıkartması tepkilere neden oldu.
Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde bulunan Türkkuşu kavşağında meydana geldi. Bonzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı. Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.
Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum" dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler
Zimbabve karıştı! Asker sokağa indi!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Yunanistan tatilinde şok olay! Kimse inanamadı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum