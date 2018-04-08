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Şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesi protesto edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'NDA, Tokat İli Dernekler Federasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto amacıyla Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'NDA, Tokat İli Dernekler Federasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto amacıyla Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na yürüdü. Protestoya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri de destek verdi. Tünel Meydanı'nda, saat 15.00'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, 'Şeker fabrikaları halkındır satılamaz. Peşkeş çekilmesine hayır' yazılı pankart açarak Galatasaray Meydanı'na yürüdü. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da destek verdiği yürüyüş boyunca 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' şeklinde slogan atıldı. Yürüyüş sonunda, Tokat İli Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Bakan'ın okuduğu basın açıklamasında "Şeker fabrikaları en temel üretim tesislerindendir. Hem istihdam hem de sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıları önemli bir yer tutmaktadır. Pancarın şekere dönüşmesinden, artıklarından ve toprağa kattığı verim açısından katkıları büyüktür. Fabrikaların özelleştirilmesi, satılması ya da kapatılması; pancar üreticisi köylüler, mevsimlik tarım işçileri, fabrikada çalışan işçiler, esnaf ve nakliyeciler ile hayvancılık işletmeleri açısından bakıldığından tam bir çöküş demektir. Asıl ve en büyük tehlike ise şeker pancarından üretilen şeker yerine nişasta bazlı şeker (NBŞ) devreye sokularak insan sağlığının tehlikeye atılmasıdır. NBŞ'nin ithal edildiğini hesaba kattığımızda yabancı ülkelere döviz ödeyerek hem ekonomik bağımlılığımız artmakta hem de dış ticaret açığımız büyümektedir" denildi.

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