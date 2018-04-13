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Şekercinin ablası: Şeker vermediği için insan öldürülür mü?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

KONYA’da şeker çuvalı içinde cesedi bulunan ve boğularak, öldürüldüğü belirlenen şekerci Sezai Çakar'ın (29), katil zanlıları lokum satan Hazmi Dağ (61) ile yeğeni Celalettin Dağ (41), 15 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı.

Şekercinin ablası: Şeker vermediği için insan öldürülür mü?

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -KONYA’da şeker çuvalı içinde cesedi bulunan ve boğularak, öldürüldüğü belirlenen şekerci Sezai Çakar'ın (29), katil zanlıları lokum satan Hazmi Dağ (61) ile yeğeni Celalettin Dağ (41), 15 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı. Öldürülen Çakır'ın ablası Havva Koçlar, ''Kardeşim böyle bir ölümü hak etmedi. Cesedinin atıldığı yerden her gün geçiyorum. Annem bu olay yüzünden 15 yıldır psikolojik tedavi görüyor. Şeker vermedi diye insan öldürülür mü?'' dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak'taki boş tarlada, şeker çuvalının içinde cesedi bulunan şekerci Sezai Çakar'ı öldürenlerin yakalanması için 2018 yılının başında yeniden çalışma başlattı. Kurulan özel ekip yaptığı araştırma sonucu Çakar'ı, şeker sattığı lokum üreten Hazmi Dağ ve yeğeni Celalettin Dağ'ın öldürdüğünü belirledi. Gözaltına alınan amca yeğen, suçlarını itiraf etti. Hazmi Dağ, ifadesinde Çakar'ı, vadeli olarak kendilerine şeker satmaması üzerine çıkan tartışmada boğarak öldürüp, cesedi çuval içinde boş bir araziye attıklarını ve cesedi taşıdıkları minibüsü de hurdaya ayırıp parçaladıklarını söyledi.
Amca ve yeğen, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARDEŞİMDEN GERİYE HATIRALARI KALDI
Öldürülen kardeşi Sezai Çakar'dan geriye hatıralarının kaldığını belirten abla Havva Koçlar, şunları söyledi:
"Katiller bulundu. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Devletimizden, polisimizden Allah arzı olsun. Kardeşimden geriye hatıraları kaldı. 15 senenin bedeli kaldı bizde. Annemiz bu olay nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Annem bunların yüzünden 15 yıldır hastanede. Psikolojik tedavi görüyor. Bunların yüzünden dağıldık. Şeker vermedi diye bir insan öldürülür mü?"
CESEDİNİN ATILDIĞI YERDEN SÜREKLİ GEÇİYORUM
Kardeşinin cesedinin atıldığı yerden sürekli geçtiğini belirten Koçlar, "Cesedin atıldığı yerde bir direk vardı. 15 senedir derdim. O direk bir gün bu olan olaya şahit olacak diye. Kardeşimin cesedinin atıldığı yere sürekli gidiyorum. Otobüsle, minibüsle giderken oradan geçiyorum. Benim kardeşim böyle bir ölümü hak etmedi. Böyle iple boğularak, çuvala konulup tarlaya atılmayı hak etmedi. Onlara sormak istiyorum. O ipi neden boynuna geçirdiniz? Devletimizden hak eden cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şekercinin ablası: Şeker vermediği için insan öldürülür mü?Şekercinin ablası: Şeker vermediği için insan öldürülür mü?Şekercinin ablası: Şeker vermediği için insan öldürülür mü?Şekercinin ablası: Şeker vermediği için insan öldürülür mü?

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