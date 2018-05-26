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Sel nedeniyle ormanda mahsur kaldı, AFAD ve itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

BURSA'da şiddetli yağmur ve sel nedeniyle ormanda mahsur kalan Bahir Ercan'ı (77), AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da şiddetli yağmur ve sel nedeniyle ormanda mahsur kalan Bahir Ercan'ı (77), AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Osmangazi ilçesinde oturan Bahir Ercan, bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın eteklerindeki Maksem Deresi Gökdere Boğazı'na gezmeye çıktı. Ercan, şiddetli yağış nedeniyle ormanda mahsur kaldı. Evine dönmek isteyen Bahir Ercan, daha önce geçiş yaptığı asfalt yolun sel sularıyla kaplı olduğunu görünce cep telefonuyla polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri de AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağına büyük taşlar koyarak geçişi kolaylaştırıp mahsur kalan Ercan'a ulaştı. Kurtarılan Bahir Ercan, sedyeye alınarak ekiplerce ambulansa taşındı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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