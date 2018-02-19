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Sel şehidi Sözleşmeli Er, Kahramanmaraş'ta gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 21:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal'ın (22) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ömer KOÇ- İbrahim ÖZTAŞ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal'ın (22) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumaali Akçal'ın cenazesi ilk olarak ilçeye bağlı Kaleboynu Mahallesi Aybastı mezrasındaki baba ocağına getirildi. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından Cumaali Akçal'ın cenazesi, mahalle camine götürüldü. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, belediye başkanları, şehidin ailesi ve yakınları vatandaşlar katıldı.

Töreden şehidin babası Ömer Akçal ile annesi Fatma Akçal güçlükle ayakta dururken, kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlara alındı. Bekar olan şehit Cumaali Akçal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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