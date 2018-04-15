Şelale gezintisi kazayla bitti

Zonguldak’ta arkadaşları ile birlikte çıktığı şelale gezintisinde fotoğraf çekmek isterken 3 metre yükseklikten düşen mühendisin kolu kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Elvanpazarcık beldesi mevkisinde bulunan Harmankaya Şelaleleri yürüyüş parkurunda meydana geldi. İddialara göre 43 yaşındaki mühendis Engin Komşu, arkadaşları ile parkurda yürüdüğü fotoğraf çekmek istedi. Bu esnada ise kaygan zeminde dengesini kaybederek yere düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen talihsiz adamın yakınındakiler durumu AFAD ve 112 ekiplerine haber verdi. Bulunduğu yerden kurtarılarak tali yola çıkartılan Komşu’ya 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

İmdadına tur ekibindeki doktor yetişti

Doğa sporu yapanların uğrak yeri olan şelalelerde şans eseri başka bir turdaki doktor Engin Komşu’nun imdadına yetişti. Doktorun ağaç parçası ile zarar gören kolunu bağladığı Komşu, ardından 112 ekiplerinin bulunduğu yere hareket etti.

Ekiplerin de müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Komşu, "Şelale geçişi yapıyorduk. Fotoğraf çekmek isterken kaygan bir yerdeydim. Ayağım kaydı. Kolumun üzerine düştüm. Sanırım o anda kırdım. Yürüyüş yolunda arkamızdan gelen bir tur ekibi vardı. İçlerinde de doktor vardı. sağolsun yardımcı oldu. İlk müdahalenin ardından parkurun sonundaki yola çıktık. Sağolsun sağlık ekipleri müdahaleyi yaptı" diye ifade etti.

Tedavi altına alınan mühendisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.