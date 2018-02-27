Şelale videosuyla fenomen olan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video: Come To Elazığ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün bir tweet atarak Elazığ'ı dünyaya tanıtma günleri başlattıklarını duyurmuştu.
Vali, sosyal medyadan paylaştığı duyuruda, "Sevgili gakgolar... Elazığ dünyaya açılıyor...Bu hafta ilk yurtdışı tanıtımı için Cidde’deyiz... Sonra Berlin, Dubai ve inşallah Tokyo... Bu akşam 20.23’de Elazığımızı dünyaya tanıtmak için hashtag çalışmamız olacak... Haydi Elazığ..." dedi.
Valilik, Elazığ'ın tanıtımı için ise İsa Sezeroğlu'nda karar kıldı.
"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" videosuyla bir anda internet fenomeni olan İsa Sezeroğlu, bu kez Elazığ'ın tanıtımı için bir video çekti.
Sezeroğlu videosunda, "Palu'da tarihi eserleri görüyorsunuz, anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Neden anlatayım. Come To Elazığ. Mükellem eserleri görüyorsunuz. Gelen pişman olmaz" sözleriyle kendisini izleyenleri Elazığ'a çağırdı.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da söz konusu videoyu kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
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