Şelalede balık tutarken kayalıklardan düştü

BURSA, (DHA)- BURSA'da balık tutmak için gittiği Saitabat Şelalesi'nde kayalıklardan düşerek ayağı kırılan İ.C.Y. (18) mahsur kaldı. İ.C.Y., haber verilmesi üzerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.
Olay dün akşam üzeri Kestel ilçesi Saitabat Şelalesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için şelale bölgesine giden İ.C.Y., dengesini kaybederek 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan İ.C.Y., düştüğü yerde mahsur kaldı. İ.C.Y.'nin düştüğünü görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı genci mahsur kaldığı yerden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.C.Y., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Düşme nedeniyle ayağı kırılan İ.C.Y. tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum