Şelaleden gölete atlayan genç yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden yüzmek için gölete atlayan Sinan Şen (18), sığ yere düşünce yaralandı.
Olay öğle saatlerinde, Gölcük İrşadiye Mahallesi'nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelalenin bulunduğu yere yüzmeye giden Sinan Şen, 4,5 metre yüksekliğindeki şelaleden gölete atladı. Sığ yere düşen Şen yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Sağlık ekibi, vücudunun bazı yerlerinde ezilme bulunan Sinan Şen'e ilk müdahalede bulundu. Sedyeye konulan Şen, orman yolunda taşınarak ambulansa götürüldü. Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Şen tedavi altına alındı.
FOTOĞRAFLI
Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
Dünya Kupası'nda 'UFO paniği'
Binlerce kişi çıplak fotoğraf çektirmek için sıraya girdi
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum