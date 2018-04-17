Selam vermek için yola çıkan polis memuruna araba çarptı

Konya’da, Vali Yakup Canbolat’ın polis evindeki ziyareti sonrası selam vermek için yola çıkan bir polis memuruna araba çarptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz 10 Nisan günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Polis evi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünde Vali Yakup Canbolat, polis evini ziyaret etti. Ziyaret sonrası makam aracıyla polis evinden çıkmak istediği sırada, Vali Canbolat’ı selamlamak isteyen görevli polis memuru Vedat S.’ye yoldan geçen Mürsel S. (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vedat S.’ye Vali Canbolat’ın korumaları ve polisevindeki polis arkadaşları yardım etti. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru Vedat S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan sürücü Mürsel S.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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