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Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 08:30 | Son Güncelleme

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli T.O. ve Y.Ç. adlı kadınlar, daire başkanı H.H.S.'nin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

Konya 1. Aile Mahkemesi H.H.S. hakkında T.O. ile iletişime geçmemesi, ev, işyeri ve ailesine yaklaşmaması konusunda tedbir kararı verdi. Daire başkanının özel kalemi olarak görev yapan 28 yasındaki T.O., olayın geçen temmuz ayı sonlarında yaşandığını ancak tehditler ve ailesinin duymaması için sustuğunu belirtti.

T.O., "H.H.S. beni odasına çağırıp kapıyı kapattırdı. Hayatımda biri olup olmadığını sordu. Şaşkın bir şekilde 'Hayırdır başkanım' dedim. Israrla sorunca 'Hayır yok' dedim. Bana bu kez 'Benimle sevgili olmak şehvetle sevişmek ister misin?' dedi. Çok korktum ve şaşırdım. 'Terbiyesizlik yapmayın ben sizin kızınızdan bile küçüğüm' deyip odadan çıktım. Sonra da yine sözle defalarca taciz etti" dedi.

"SENİ DE AİLENİ DE YAŞATMAM"

Habertürk'te yer alan habere göre, H.H.S.'nin her fırsatta ruhsatlı silahını göstererek "Eğer olanları birine anlatır ya da sikâyetçi olursan seni de aileni de yaşatmam" diye tehdit ettiğini de öne süren T.O., "Durumu babama anlattım. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Başka bir kız arkadaşım da daha önce H.H.S. hakkında cinsel tacizde bulunduğu için şikâyetçi olmuştu" dedi.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ekim ayında H.H.S. hakkında suç duyurusunda bulunan aynı dairede görevli evli Y.C. de ifadesinde "Odasındayken bana 'Çok güzelsin genç olsam sana âşık olurdum' dedi. Sert tepki verince şaka yaptığını söyledi. Başka bir gün de dudaklarımın ve rujumun çok güzel olduğunu söyledi" dedi.

H.H.S. ise iftiraya uğradığını savundu. Bu arada idari soruşturma kapsamında H.H.S. ve iki kadının görev yerleri değiştirildi. Üniversite yöne-timi adli ve idari soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapamayacaklarını belirtti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
28 şubatlar tekrar sahnede amaç milleti galeyana getirmek provakatörler çok iyi çalışıyor.
SEN MERAK ETME MİLLET KOYUN OLMUŞ SESİ ÇIKMIYOR
@erz_arap YANİ? TACİZ YOKMU?
@keynes28 millet sizleri ayıklıyor
İŞİN GARİBİ ŞİKAYET EDENİN YERİ DEĞİŞİYOR, TACİZİ YAPANIN DEĞİLDE. BU HANGİ ADALET...
BU SAPIĞI KORUMA ALTINA ALMIŞLAR AMA ADALET BAŞKA TÜRLÜDE İŞLER BURASI TÜRKİYE
Konyaysa normaldir
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