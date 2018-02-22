Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

Konya 1. Aile Mahkemesi H.H.S. hakkında T.O. ile iletişime geçmemesi, ev, işyeri ve ailesine yaklaşmaması konusunda tedbir kararı verdi. Daire başkanının özel kalemi olarak görev yapan 28 yasındaki T.O., olayın geçen temmuz ayı sonlarında yaşandığını ancak tehditler ve ailesinin duymaması için sustuğunu belirtti.

T.O., "H.H.S. beni odasına çağırıp kapıyı kapattırdı. Hayatımda biri olup olmadığını sordu. Şaşkın bir şekilde 'Hayırdır başkanım' dedim. Israrla sorunca 'Hayır yok' dedim. Bana bu kez 'Benimle sevgili olmak şehvetle sevişmek ister misin?' dedi. Çok korktum ve şaşırdım. 'Terbiyesizlik yapmayın ben sizin kızınızdan bile küçüğüm' deyip odadan çıktım. Sonra da yine sözle defalarca taciz etti" dedi.

"SENİ DE AİLENİ DE YAŞATMAM"



Habertürk'te yer alan habere göre, H.H.S.'nin her fırsatta ruhsatlı silahını göstererek "Eğer olanları birine anlatır ya da sikâyetçi olursan seni de aileni de yaşatmam" diye tehdit ettiğini de öne süren T.O., "Durumu babama anlattım. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Başka bir kız arkadaşım da daha önce H.H.S. hakkında cinsel tacizde bulunduğu için şikâyetçi olmuştu" dedi.