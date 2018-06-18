HABER

Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Manisa'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ile ağabeyinin gözleri önünde Selendi Çayı'na sürüklenerek, gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in (4), düştüğü yere 15 kilometre uzaklıktaki Çalık Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Manisa'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ile ağabeyinin gözleri önünde Selendi Çayı'na sürüklenerek, gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in (4), düştüğü yere 15 kilometre uzaklıktaki Çalık Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi, arama- kurtarma ekipleri tarafından Selendi Çayı'ndan çıkarıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rüzgar Kemal Özdemir'in cenazesi, Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Hastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltıHastanede doktor ve güvenlikçiye saldıran 2 kişiye tekrar gözaltı
Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralıTakla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.