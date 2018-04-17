Selendi 10 noktadan 24 saat takip edilecek

Manisa’nın Selendi ilçesinde 10 ayrı noktaya yerleştirilen MOBESE sistemiyle ilçe 24 saat izlenerek asayiş ve güvenlik önlemleri arttırıldı.
Manisa’nın Selendi ilçesine 10 ayrı noktaya MOBESE kameraları yerleştirildi. İlçe merkezi sokakları ve girişlerine kurulan gece görüş ve plaka okuma özeliklerine sahip Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yerleştirildi. Kurulan MOBESE’ler ile Selendi halkının asayiş ve güvenlik seviyesinin daha üst noktalara çıkarılması, toplumda huzurun sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede emniyet güçlerinin daha erken müdahalede bulunması, suça karşı caydırıcılığın artırılması bekleniyor. Yüksek teknolojiye sahip sabit ve hareketli olan kameralar ile ilçe merkezi 7 gün 24 saat emniyet tarafından takip edilecek. İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, MOBESE kamera sisteminin ilçenin güvenliği ve gerçekleşen suçların çözümü noktasında çok önemli olacağını belirtti.
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