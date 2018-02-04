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Selfie faciası! Durumları ağır

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 16:54 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde selfie (öz çekim) yapmak için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 2 kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Selfie faciası! Durumları ağır

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Tren İstasyonu’nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) cep telefonları ile öz çekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay selfie

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