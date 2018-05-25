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Selin, doldur boşalt yapılan tabancadan çıkan kurşunla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Hayati Darıcı (45), tabancası ile doldur boşalt yaparken, misafirliğe gelen baldızının kızı Selin Buse Balcı'yı (21), vurarak, ölümüne neden oldu.

Selin, doldur boşalt yapılan tabancadan çıkan kurşunla öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Hayati Darıcı (45), tabancası ile doldur boşalt yaparken, misafirliğe gelen baldızının kızı Selin Buse Balcı'yı (21), vurarak, ölümüne neden oldu.
Olay, Zafer Mahallesi Bekirağa Sokak üzerinde yaşayan Hayati Darıcı'nın evinde meydana geldi. Selin Buse Balcı, akrabaları olan Darıcı Ailesi'nin evine ziyarete gitti. Bu sırada Darıcı'nın kızının ayrıldığı nişanlısının eve gelmesi üzerine tartışma yaşandı. İddiaya göre, Darıcı, kızının eski nişanlısı korkutmak amacıyla evin dışına havaya 1 el ateş açtıktan sonra eve döndü. Darıcı, odada doldur boşalt yaptığı sırada tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan Selin Buse Balcı'nın sırtına isabet etti. Hayati Darıcı, ağır yaralanan Balcı'yı çağırdığı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra gözaltına alınan Hayati Darıcı, çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.

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